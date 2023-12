Gestern, gegen 16:00 Uhr kam es in Reisdorf zu einem Verkehrsunfall.

Reisdorf (ots) - Ein 89-jähriger PKW-Fahrer ist dort in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen geradeaus und direkt in einen Zaun gefahren. Eine Laterne wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Der 89-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Naumburg gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.