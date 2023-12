Am 30.11.2023 gegen 10:25 Uhr war eine BMW-Fahrerin damit beschäftigt, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Blankenhain die Einkäufe in ihrem Fahrzeug zu verstauen.

Weimar (ots) - Plötzlich bemerkte sie, wie ein Kleintransporter rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte und in der weiteren Folge mit ihrem Pkw kollidierte. Der Fahrer des Transporters verließ anschliessend pflichtwidrig den Unfallort. Am BMW entstand Sachschaden, über Schäden am Fahrzeug des Verursachers ist derzeit nichts bekannt.