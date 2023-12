Im Verlaufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Weimar (ots) - In Heichelheim wurde an eine

Grundstücksmauer unter anderem der Schriftzug "FCC Jena" in den Farben

blau, gelb und silber gesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.