Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum 25.12.2023 die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses am Heidenberg in Apolda beschmiert.

Apolda (ots) - An der Hauswand sind nun in schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge des Wortes "Key" zu lesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tathergang bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.