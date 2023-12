Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr beobachtete ein Bewohner der Christian-Speck-Straße in Blankenhain, dass zwei Personen gegen eine Hauseingangstür traten, so dass die Glasscheibe beschädigt wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die beiden Täter konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden. Der Zeuge beschrieb sie wie folgt: 2x männlich, beide dunkel gekleidet (1x mit Kapuze), 1x ca. 180cm, 1x ca. 170-175cm.