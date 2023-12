Die stellvertretende Schulleiterin meldete am Mittwochmorgen einen Einbruch in das Gymnasium in der Erich-Kuithan-Straße.

Jena (ots) - Dabei hebelten unbekannte Täter die Haupteingangstür auf und durchwühlten fünf Räume. Im Zuge dessen wurde ein Laptop, eine Kamera sowie eine Geldkassette mit 100EUR Bargeld entwendet. Die Tat soll sich im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zugetragen haben. Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 bzw. per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0324778/2023 entgegen.