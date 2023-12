Wie der Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt wurde, kam es in zwei Lagercontainern eines Einrichtungshauses in der Stadtrodaer Straße zu einem Einbruch.

Jena (ots) - Eine Mitarbeiterin fand am Nachmittag die offenstehenden Container vor. Dabei brach ein unbekannter Täter die Schlösser der zwei Container gewaltsam auf und verschafften sich somit Zutritt. Aus diesen entwendete der Täter Bettgestelle im Wert von 700EUR. Es entstand zudem ein Sachschaden von circa 50EUR. Tatzeitraum soll in den Mittagsstunden gewesen sein. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 0361-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de unter Angabe des Aktenzeichens 0323156/2023 entgegen