Im Zeitraum zwischen dem 01. und dem 10.

Apolda (ots) - Dezember brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Kellerabteil in der Parkstraße in Apolda ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Keller entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).