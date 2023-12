In der Nacht von Montag zu Dienstag drang mindestens ein unbekannter Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Thomas- Müntzer-Straße ein.

Weimar (ots) - Durch den oder die Diebe wurden zwei E-Bikes, ein

Kinderfahrrad, ein Thule-Fahrradanhänger und Sandspielzeug im

Gesamtwert von 7800 EUR entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder der Tat selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.