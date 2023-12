Zwei unbekannte Täter begingen am Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße einen Diebstahl.

Jena (ots) - Wie ein Zeuge beobachten konnte, entwendeten diese aus dem Geschäft eine grüne Winterjacke und einen grauen Pullover im Gesamtwert von 350EUR. Zur Personenbeschreibung der Täter konnte Folgendes angegeben werden: beide männlich, 15-18 Jahre alt. Einer trug eine Cap (Kopfbedeckung) und einen Rucksack. Die Polizei Jena sucht nun Zeugen, die die Tat mitbekommen haben oder Angaben zu den Personen machen können. Hinweise bitte an 0361-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen mit Angabe des Aktenzeichens 0323118/2023.