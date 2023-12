Am Donnerstagmittag war eine 25jährige Frau mit Kinderwagen in einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord unterwegs.

Weimar (ots) - Dort versteckte sie Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro im Kinderwagen, die sie an der Kasse nicht bezahlte. Gegen sie wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.