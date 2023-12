Räuber in die Flucht geschlagen Gleich drei unbekannte Täter hielten den Geschädigten am Samstagmorgen gegen 02:37 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Nordschule", in der Clara-Zetkin-Straße in Jena, fest.

Jena (ots) - Die Räuber forderten den Geschädigte auf seine Wertgegenstände herauszugeben. Der Aufforderung kam dieser nicht nach. Die Täter hielten ihr Opfer gemeinsam fest und wollten dem 37-jährigen Mann seine Wertgegenstände entreißen. Dies konnte der Geschädigte verhindern indem er sich aktiv gegen die Räuber mit Faustschlägen erwehrte. Da der Taterfolg nicht eintrat, flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. In diesem Fall sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Bei den Tätern handelte es sich um junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren. Alle drei sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Männer solle ein schwarzes Basecap getragen haben. Ein weiterer Täter solle mit einer blauen Hose bekleidet gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Jena

Tel.: 03641/81-0



Frau schwer verletzt durch Wohnungsbrand



Am Samstagabend gegen ca. 19:18 Uhr kam es in Jena in der Phillip-Müller-Straße 3 zu einem Wohnungsbrand. Das Brandgeschehen konnte durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei zügig unter Kontrolle gebracht werden. Leider wurde die Bewohnerin der Wohnung durch das Feuer am ganzen Körper schwer verletzt. Die Patientin wurde durch den Rettungsdienst in ein Brandverletzungszentrum nach Halle gebracht. Der Sachschaden an der Wohnung wird momentan auf ca. 75.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen.



In Einfamilienhaus eingebrochen



Die offenstehende Hauseingangstür und das eingeschaltete Licht im Haus machte die zurückkehrende Familie am Samstagabend gegen 23:40 Uhr im Falkenweg 30 in Jena / Cospeda, stutzig. Leider bewahrheitete sich im Anschluss die Vermutung der Familie, dass in das Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Da Anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Täter im Objekt befunden haben, rief die Familie richtigerweise schnellstmöglich die Polizei. Die Beamten konnte beim Eintreffen vor Ort leider keinen Täter mehr feststellen.

Hinweise zum Sachverhalt unter Tel.: 03641/81-0



Trunkenheit im Straßenverkehr



Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurden die Beamten der Jenaer Polizei am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr im Stadtzentrum von Jena "Am Eisenbahndamm" auf eine 53-jährige PKW Fahrerin aufmerksam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,61 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.