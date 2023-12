Der Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 10:45 Uhr die Heinrich- Heine-Straße in Richtung Goetheplatz.

Weimar (ots) - Plötzlich kam aus einer Grund-

stücksausfahrt ein Pkw Dacia. Dessen Fahrer fuhr mit der Fahrzeugfront

zu weit auf die Fahrbahn und kollidierte so mit dem vorbeifahrenden Bus. Die Beamten stellten den Dacia in der Nähe fest, der Fahrer bzw. Halter war bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht erreichbar. Am Bus und am Pkw entstand Sachschaden.