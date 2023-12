Der Fahrer eines E-Bikes sollte am 17.12.2023 gegen 00:10 Uhr in der Röhrstraße einer Kontrolle unterzogen werden.

Weimar (ots) - Zunächst konnte er sich

dieser durch Flucht entziehen. Diese endete dann in der Prager Straße,

als die Kette des Bikes riss. Aufgrund der Manipulation am E-Bike, wäre

hierfür ein Führerschein und eine Haftpflichtversicherung erforderlich

gewesen. Beides konnte der Fahrer nicht vorweisen. Die Überprüfung

des Rades ergab, dass das Gefährt im Januar 2023 zur Fahndung aus-

geschrieben, also als gestohlen gemeldet war. Ein Drogenschnelltest

beim Fahrer zeigte zudem ein positives Ergebnis auf Amphetamine.

Das E-Bike wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und

durchgeführt.