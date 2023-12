Am Sonntagvormittag war ein Tesla gerade auf Straße Camsdorfer Ufer in Richtung Wöllnitzer Straße unterwegs, als es zu einem Verkehrsunfall kam.

Jena (ots) - In der Linkskurve vor dem Kreuzungsbereich an der Friedrich-Engels-Straße verlor der Fahrzeugführer aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über den Pkw. Dieser brach folglich rechtsseitig aus und kollidierte auf dem Gehweg mit einer Laterne. Die vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Tesla musste aufgrund des Unfalls abgeschleppt werden. An der Laterne entstand ein Sachschaden.