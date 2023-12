Am Sonntag gegen 18.45 Uhr parkte der Fahrer eines Opel Corsa mit seinem Fahrzeug ordnungsgemäss am linken Fahrbahnrand in der Schützengasse.

Weimar (ots) - Als der Fahrer eines vor seinem Pkw stehenden Nissan

ausparken wollte, stiess dieser beim Zurücksetzen gegen die Front des

Corsa. Im Anschluss verliess der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge, welcher die Kollisionsgeräusche wahrgenommnen hatte, konnte den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrers nennen. Am geparkten Corsa entstand Sachschaden im Frontbereich