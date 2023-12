In Pfiffellbach hat sich gestern Mittag ein geparkter VW-Golf selbstständig gemacht.

Pfiffelbach (ots) - Der Golf wurde von seiner Besitzerin in einer Parkbucht abgestellt. Leider war das Auto offensichtlich nicht völlig gegen ein Wegrollen gesichert und rollte durch das Gefälle vor Ort in Richtung eines Einfamilienhauses. Am Fallrohr des Gebäudes kam das Auto schließlich zum Stehen. PKW und Fallrohr wurden hierbei nur leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.