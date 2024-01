Eine weitere Sachbeschädigung durch einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand ereignete sich am 31.12.2023 gegen 22:10 Uhr am Kantplatz in Apolda.

Apolda (ots) - Hier wurde durch drei bislang unbekannte Täter ein Metallmülleimer mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes in die Luft gesprengt und zerstört. Die Täter konnten unerkannt flüchten.