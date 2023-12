In der Nacht vom 10.12. zum 11.12.2023 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Liebknechtstraße in Apolda.

Apolda (ots) - Hier verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter über eine offenstehende Tür Zugang zur Wohnung und entwendeten hier Speichermedien eines PCs im Wert von etwa 20 Euro. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich der Bewohner nicht in seiner Wohnung.

Sachschaden entstand nicht. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.