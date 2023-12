In Kurve zu schnell gefahren Samstagmittag war eine 19jährige Audifahrerin auf der Bundesstraße 7 zwischen Bürgel und Rodigast zu schnell unterwegs. In Höhe des Abzweiges Waldeck verlor sie in einer Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Jena (ots) - Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx





Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell