Anhaltesignal mißachtet und geflüchtet

Jena (ots) - Samstagmittag sollte ein Pkw mit Anhängr auf der BAB 9 in Fahrtrichtung München durch Kräfte der Autobahnpolizeiinspektion Schleifreisen einer Kontrolle unterzogen werden.

Das Gespann ignorierte das Anhaltesignal und Blaulicht und beschleunigte.

An der Anschlussstelle Hermsdorf Süd fuhr der Flüchtende von der Autobahn ab.

Die Verfolgungsfahrt setzte sich über die Landstraße in Richtung Reichenbach und später Richtung Bad Klosterlausnitz fort. Hier kam es durch den Flüchtenden teils zur Gefährdung von Fußgängern.

Im Zusmmenwirken mit Kräften der Autobahnpolizeiinspektion Schleifreisen und der PI Saale-Holzland konnte das Gespann auf einem Waldweg bei Bad Klosterlausnitz gestoppt werden.

Der 42 jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und führte einen nicht versicherten Anhänger.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet und mehrere Strafverfahren eingeleitet.