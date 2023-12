In der Zeit vom 15.12.2023, 13:00 Uhr bis zum 17.12.2023, 17:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in der Nähe des ehemaligen Aldi-Marktes in der Marcel-Paul-Straße, einen dort abge- stellten Buggy der Marke Zhejiang CFMOTO.

Weimar (ots) - Es handelt sich hier um

ein Fahrzeug, ähnlich einem Quad, allerdings mit Dach. Um sich Zutritt

zur Garage zu verschaffen, wurde das Vorhängeschloss am Garagentor

vermutlich mittels Bolzenschneider durchtrennt. Der Wert des Buggy's

mit dem amtlichen Kennzeichen - WE-ZZ 2 -- beläuft sich auf ca.

12.500 Euro.