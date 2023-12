Am frühen Mittwochabend kam es in der Fritz-Winkler-Straße in Jena zu einem Vorfall, bei dem eine 12-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Jena (ots) - Hier stellte er zunächst eine belanglose Frage zur vermeintlich vorgeschobenen Kontaktaufnahme, auf welche die Geschädigte keine Antwort geben konnte. In Folge stellte sich der Täter mit heruntergelassener Hose vor die Geschädigte und manipulierte an seinem Glied. Dabei erfragte er sexuelle Handlungen und bot dem Mädchen dafür im Gegenzug 20EUR an. Die Geschädigte lehnte das Angebot ab und fuhr mit ihrem Fahrrad davon. Zu Hause verständigte sie gemeinsam mit ihrer Mutter die Polizei.

Die Polizei Jena sucht nun nach dem unbekannten Täter. Zur Personenbeschreibung konnte Folgendes angegeben werden: männlich, ca. 30-35 Jahre, 170-180 cm, deutscher Phänotyp, akzentfreies Deutsch, auffällig helle Haut, mittellange rote Haare, rötlicher kurzrasierter 3-Tage-Bart, helle gesunde Zähne, hellbraune Augen mit rostfarbenem Stich, durchschnittliche Figur, rasierte Beine und sowie kahlrasiertes Genital. Zum Tatzeitpunkt trug er ein T-Shirt mit ellenbogenlangen Ärmeln in unbekannter Farbe, eine dunkelblaue Jeans mit dunkelbraunem Gürtel sowie, besonders auffällig, eine Brille mit kreisrunden Gläsern und rötlichem Brillengestell.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0332591/2023 entgegen.