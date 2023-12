In der Zeit vom 24.12.2023, gegen 20:00 Uhr, und 25.12.2023, gegen 20:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter in Apolda, Heidenberg, die Fassade an der Stirnseite eines Objektes in Richtung Ebertplatz mit einem Graffiti in der Größe von 3,30 m breit x 1,60 m hoch in Form eines unleserlichen Schriftzuges.

Apolda (ots) - Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.