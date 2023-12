Wie die Polizei feststellen musste, kam es in den vergangenen Wochen in Jena vermehrt zu Einbrüchen in PKW's im Innenstadtbereich.

Jena (ots) - Erst kürzlich wurde bei zwei abgeparkten Autos die Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum Taschen mit Wertgegenständen (wie zB. Laptop), die von außen gut sichtbar waren, entwendet. Dies nimmt die Jenaer Polizei zum Anlass, um Besucher und Anwohner der Stadt auf die Verhinderung günstiger Tatgelegenheiten hinzuweisen. Bitte lassen Sie keine Wertsachen, die von außen durch Dritte sichtbar sind, im Fahrzeug liegen! Im Zusammenwirken mit sichtbarer polizeilicher Präsenz ist dies das wirksamste Mittel gegen etwaige Täter! Folgend steht einem unbeschwerten Aufenthalt in der Jenaer Innenstadt nichts mehr entgegen.