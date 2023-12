Am Montag kam es in den Abendstunden in der Bertuchstraße in Weimar zur Beschädigung eines abgeparkten PKW.

Weimar (ots) - Unbekannte Täter warfen einen

Silvesterböller auf die Frontscheibe des Fahrzeugs. Diese wurde durch die Detonation nicht unerheblich beschädigt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder

per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.