Kahla: Am frühen Sonntagabend erhielt ein 18-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle in der Straße Am Heerweg zwei Anrufe von einer unterdrückten Rufnummer.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als der Angestellte ranging, gab sich ein unbekannter Täter als informationstechnischer Mitarbeiter aus und erfragte unter dem Vorwand des "Abgleichs von Systemdaten" mehrere Codes von Gutscheinkarten. Der 18-Jährige wurde zwar stutzig, gab jedoch die angefragten Codes am Telefon heraus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2700EUR.