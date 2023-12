Silbitz: Am Sonntagabend stellte ein Zeuge mittels Überwachungskamera vier unbekannte Männer auf dem Werksgelände einer Stahlgießerei in der Dr.-Marusckky-Straße fest und rief umgehend die Polizei.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als diese offenbar bemerkten, dass die Kamera ihre Tat aufzeichnete, verließen sie das Gelände wieder ohne jegliches Beutegut und flüchteten in unbekannte Richtung. Wie die Beamten vor Ort feststellten, hatten die Täter im Bereich der Bahngleise einen Zaun zerschnitten und waren so auf das Gelände gelangt. Zur Personenbeschreibung konnte der Zeuge mitteilen, dass alle vier Männer eine Kapuze trugen. Zudem wäre ein Täter von kräftiger Statur und trug eine Hose mit weißen Streifen und eine Bauchtasche. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0322105/2023 entgegen.