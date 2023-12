Am Mittwochmorgen befuhr ein 45jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße Schwerstedt a.E.

Weimar (ots) - in Richtung Berlstedt, als kurz hinter dem Ortsausgang ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Mercedes zusammenstieß. Während

am Fahrzeug unfallbedingter Sachschaden entstand, blieb das Reh verendet am Fahrbahnrand liegen.