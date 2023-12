Ebenfalls am 01.12.2023 beobachtete ein Zeuge gegen 18:50 Uhr

Weimar (ots) - wie die Fahrerin eines Pkw Audi an der Kreuzung Paul-Schneider-Straße /

Mozartstraße vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen zu schnell

abbog, ins Rutschen geriet und gegen einen geparkten Pkw Citroen stieß.

Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

An der Wohnanschrift stellten die Beamten dann den Halter des Pkw fest.

Dieser gab an, dass seine Ehefrau das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt

führte. Bei der Befragung äusserte sie, von einem Unfall nichts bemerkt

zum haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 1.000 Euro, der Schaden an

dem geparkten Citroen auf 2.000 Euro.