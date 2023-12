In der Zeit vom 11.12.2023, 16:30 Uhr bis zum 12.12.2023, 09:30 Uhr parkte der Halter eines Pkw Ford ordnungsgemäß am Fahrbahnrand am Dichterweg.

Weimar (ots) - Im oben genanntem Zeitraum wurde der Pkw durch

einen bislang ubekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer

entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford

entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.