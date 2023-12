Am 21.11.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena.

Jena (ots) - Hier parkte ein PKW vom rechten Fahrbahnrand aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein auf dem Fahrradbedarfsstreifen fahrender Fahrradfahrer musste ausweichen und kam in die Straßenbahnschienen.

Beim dem darauf folgenden Sturz wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Die Fahrerin des PKW öffnete lediglich kurz die Seitenscheibe und fuhr anschließend weiter, ohne Ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Folgend werden Zeugen, insbesondere der Ersthelfer, gebeten sich bei der Polizei in Jena (03641 - 810) unter Angabe des Aktenzeiches VUS/0316922/2023 zu melden.