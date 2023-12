Als die Polizei am Freitagabend einen 40-Jährigen mit einem offenen Haftbefehl in einer Gartenanlage in der Straße Am Jenzig aufsuchte, machten die eingesetzten Beamten eine überraschende Entdeckung: In der Gartenhütte fanden sie neben dem Gesuchten, zehn, teils auseinandergenommene, Fahrräder sowie diverse zugehörige Bauteile.

Jena (ots) - Den Angaben des 40-jährigen Mannes zufolge, soll ein Bekannter die Fahrräder entwendet und in die Gartenhütte gebracht haben. Eines der Fahrräder war bereits als Beutegut zu einem Diebstahl in Apolda zuordenbar. Die Gesamtheit der Fahrräder wurde aufgrund zweifelhafter Eigentumsverhältnisse durch die Polizei sichergestellt. Der Haftbefehl konnte durch Zahlung abgewendet werden. Folgend wird versucht die Fahrräder etwaigen Diebstahlshandlungen zuzuordnen.