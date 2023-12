Kahla: Durch eine Überwachungskamera konnte ein Zeuge am späten Montagnachmittag eine unbekannte Person in seiner Gartenanlage in der Straße Am Heerweg beobachten.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der Täter versuchte an der dortigen Laube einen Fensterladen aufzuhebeln. Als der Zeuge schließlich die Alarmanlage einschaltete, flüchtete der Mann. Zuvor war der unbekannte Täter wohl durch mehrere Gärten geschlichen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahl. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß,längeres Haar, er trug eine Mütze, eine Jogginghose, eine Daunenjacke, Turnschuhe und eine Bauchtasche. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0316717/2023 entgegen.