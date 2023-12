Nachdem ein 41-Jähriger am Donnerstagabend eine Spielothek in der Naumburger Straße besuchte und diese verließ, näherten sich unbekannte Täter von hinten an den Mann an.

Jena (ots) - In Folge schlugen sie diesen nieder und entwendeten die Geldbörse mitsamt 700EUR Bargeld. Durch den Raub wurde der Mann verletzt. Eine konkrete Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0313360/2023 entgegen.