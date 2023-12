Hermsdorf: Als die Polizei am Samstagmittag einen 42-jährigen Pkw-Fahrer auf der Bundesautobahn BAB 9 kontrollieren wollte, da der Anhänger des Pkw's aufgrund erloschenem Versicherungsschutzes zur Stilllegung ausgeschrieben war, entzog sich dieser den Anhaltesignalen.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mit höchstmöglicher Geschwindigkeit lieferte er sich mit den Polizeibeamten eine längere Verfolgungsfahrt über die BAB 9 bis zur Anschlussstelle Hermsdorf sowie fortfolgend über naheliegende Landstraßen und Waldwege. Im Bereich der MUNA in Bad Klosterlausnitz fuhr sich der 42-Jährige schließlich fest. Als die Beamten den Mann festnahmen, leistete dieser Widerstand. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem führte er den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug fanden die Beamten des Weiteren Drogen sowie Utensilien zum Handeln und Bargeld in entsprechender Stückelung. Diese wurden durch die Beamten beschlagnahmt. Für die Blutentnahme wurde der Mann ins Klinikum nach Eisenberg gebracht. Aufgrund des Verdachts wegen Drogenhandels wurde die Wohnung des 42-Jährigen in Wernigerode durchsucht. Den 42-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen der zahlreichen Verstöße.