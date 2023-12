Am 20.12.2023 gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines VW-Transporters in Blankenhain die Straße "Auf der Schanze" in Richtung Blankenhainer Straße.

Weimar (ots) - Als er auf die Blankenhainer Straße auffuhr, missachtete er die

Vorfahrt einer 42-jährigen Audi-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.