Am 04.07.2023 beging ein unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt in der der Straße Unterm Markt in Jena einen Diebstahl.

Jena (ots) - Nachdem der Mann sich vergewisserte, nicht gesehen zu werden, entwendete er von einem Mitarbeitertisch ein Datenerfassungsgerät. Nachfolgend verließ er die Drogerie. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Feststellung des Täters.



Die Polizei Jena fahndet nun nach dem unbekannten Täter. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0180911/2023 gegeben.