Am Dienstag gegen 17:15 Uhr fuhr die Fahrerin eines Pkw Opel von Daasdorf am Berge in Richtung Ottstedt.

Weimar (ots) - Ca. 200 Meter nach dem

Ortsausgang Daasdorf lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Trotz

Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit dem Tier. Dieses über-

lebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw entstand Sachschaden.



Gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall im Bereich

Mönchenholzhausen. Hier kollidierte ein Skoda-Fahrer mit einem

die Straße überquerenden Hasen. Trotz des vergleichsweise

kleinen Tieres entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von

ca. 1.500 Euro. Der Hase überlebte die Kollision und hoppelte davon.