Am 19.12.2023 gegen 07:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Ortsverbindungsstraße von Hopfgarten in Richtung Isseroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquert.

Weimar (ots) - Trotz Gefahrenbremsung erfasste der Pkw das Tier, welches dadurch tödlich verletzt wurde.

Am Pkw entstand Sachschaden.



Gegen 23:45 Uhr kollidierte auf der Landstraße von Ettersburg in Richtung Weimar ein Pkw-Fahrer mit einem die Fahrbahn überquerenden

Wildschwein. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw konnte nicht mehr

rechtzeitig reagieren und fuhr über den Schwarzkittel, welcher sich dann unter dem Fahrzeug verkeilte. Beide Pkw wurden bei der Kollision

beschädigt.



Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 04:50 Uhr auf der Landstraße von Blankenhain kommend in Richtung Kleinlohma. Hier stieß der Fahrer eines Pkw Subaru mit einem die Straße überquerenden Reh zusammen. Der Pkw wurde beschädigt. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.