Gestern, in den frühen Morgenstunden überquerte zwischen Liebstedt und Ulrichshalben ein Fuchs die Straße.

Liebstedt (ots) - Eine heranfahrende 50-jährige Golf-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Fuchs verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.