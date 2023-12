Am 28.11.2023 ereignete sich gegen 07:15 Uhr auf der Landstraße bei Krakendorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Dodge RAM und einem Schulbus im Gegenverkehr.

Weimar (ots) - Der Busfahrer gab an, dass der Pkw-Fahrer den

Unfallort unerlaubt verlassen habe. Der Pkw-Fahrer wiederraum sagte aus, dass ein bislang unbekannter, hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer bestätigen könne, dass er angehalten und am Wasserwerk gewartet hätte.

Dieser Zeuge wird ersucht sich bei der Polizei in Weimar unter

der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.