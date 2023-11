Hermsdorf: Zwei 29-jährige Ladendiebe erwischte ein Ladendetektiv am Mittwoch in den Mittagsstunden in einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Diese entnahmen insgesamt drei Flakons Parfum sowie eine Sporthose und passierten, ohne zu Bezahlen, den Kassenbereich. Dies bemerkte jedoch der Ladendetektiv und sprach die beiden Langfinger an. Die beiden Männer räumten die Tat ein.