Am Samstag, gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte einen PKW in der Bahnhofstraße in Bleicherode.

Nordhausen (ots) - Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab beim 41-Jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,40 Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.