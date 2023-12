Am Montag, gegen 12:00 Uhr, wurden die Kollegen zu einem Verkehrsunfall gerufen, welcher sich am Taschenberg ereignete. Ein 81-Jähriger beabsichtigte mit seinem Fahrzeug, vom Taschenberg, nach rechts auf die Hallesche Straße aufzufahren. Dabei beachtete Dieser ein davor befindliches, verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug nicht, so dass er auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von 2000,- Euro. Im Rahmen er Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Beamten bei dem älteren Herren Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Neben einer Blutentnahme erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines.

