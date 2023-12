In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße löste in der vergangenen Nacht, gegen 0.45 Uhr, ein Rauchmelder aus.

Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr machten die Ursache schnell ausfindig - der Bewohner hatte Essen auf dem Herd zubereitet und war währenddessen eingeschlafen, sodass es zur Rauchentwicklung kam. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.