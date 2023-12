Am Samstag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen gegen 19:45 Uhr einen PKW in der Töpferstraße in Nordhausen.

Nordhausen (ots) - Während dieser Kontrolle erhärtete sich der Verdacht eines möglichen Konsums berauschender Mittel beim 33-Jährigen Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Drogenvortest velief positiv, sodass eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde.



Auch am Sonntag endete eine Verkehrskontrolle mit einer Blutentnahme. Gegen 01:40 Uhr kontrollierten Beamten auf dem Tachenberg in Nordhausen den 32-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Hier verlief der Drogenvortest ebenfalls positiv und eine Blutprobe wurde entnommen.



In beiden Fällen wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt.