Zwischen den Ortslagen Schwobfeld und Weidenbach wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst verständigt.

Heiligenstadt (ots) - Ein 64jähriger Traktorfahrer ist beim Aufsitzen zwischen Sitz und Radlauf gerutscht. Der Mann konnte sich ohne Hilfe nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte dieser unverletzt

geborgen werden. Im Anschluss wurde in der Atemluft alkoholspezifischer Geruch wahrgenommen und ein Test ergab einen Wert von 1,54 Promille. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann zuvor seinen Traktor im öffentlichen Verkehrsraum führte. Im Anschluss wurden im Klinikum Heiligenstadt zwei Blutentnahmen durchgeführt und ein Rückrechnungsgutachten in Auftrag gegeben. Für den Ausflug in das

Waldgebiet hat sich Traktorfahrer nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten