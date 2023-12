Der Besitzer eines Gartens im Ziegelweg in Mühlhausen stellte am Morgen des 30.12.23 fest, dass in seinen Garten eingestiegen und sowohl das Gartenhaus, als auch zwei Schuppen aufgebrochen wurden.

Mühlhausen (ots) - Es wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Die unbekannten Täter gelangten auch in den Nachbargarten. Auch hier wurden Laube und Schuppen aufgebrochen. Die Eigentümerin dieses Grundstücks stellte fest, dass ein Bollerwagen entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 400 EUR.