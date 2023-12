Ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Am Volkspark" in Bad Langensalza wurde aufgebrochen, wie die Besitzerin am Nachmittag des feststellte.

Bad Langensalza (ots) - Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf. Auf der Suche nach Beute wurde das Inventat durchwühlt. Schließlich wurde ein Fernseher von der Wand gerissen und entwendet. Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 50 EUR verursacht. .